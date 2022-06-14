السماح باستخدام البصمة وإلغاء التباعد.. تحديث البروتوكولات الوقائية بالقطاع العام

حدَّثت هيئة الصحة العامة “وقاية” البروتوكولات الوقائية الخاصة بمكافحة فيروس “كورونا” في القطاع العام والأعمال المكتبية والإدارية.
وتضمنت التحديثات، السماح باستخدام جهاز البصمة لإثبات الحضور والانصراف للموظفين، كما لا يلزم قياس درجة الحرارة عند المداخل، وإيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات، وعدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة والمغلقة، وتنظيف وتطهير الأسطح والمرافق ودورات المياه بشكل دوري واتباع الاشتراطات حسب الدليل العلمي للتطهير.
كما شملت التحديثات السماح بجميع الشاشات العامة أو الأجهزة التي تعمل باللمس مثل أجهزة الاستعلام وأجهزة خدمة أبشر وما في حكمها، واتباع بروتوكولات قطاع النقل فيما يخص نقل الموظفين، والسماح بالفعاليات والمعارض والمؤتمرات وتطبيق البروتكولات الخاصة مع ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة إن لزم الأمر.
وأوصت وقاية أيضا بتطبيق بروتوكولات المطاعم فيما يخص الأكل الجماعي في المرافق الحكومية، والسماح بحاضنات ومراكز ضيافة الأطفال وتطبيق البروتكولات الخاصة بها، والتهوية الجيدة للمنشأة، إضافة إلى التخلص من النفايات بشكل دوري. وفق “أخبار 24”.