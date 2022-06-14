بنك التنمية بصدد تعديل نظامه لاستهداف شرائح جديدة وزيادة الإقراض لذوي الدخل المحدود

يعتزم بنك التنمية الاجتماعية، إدحال تعديل محدود على النظام الخاص به وتحديدًا في الفقرة “ج” من المادة السابعة.
وكانت الفقرة “ج” من نظام بنك التنمية الاجتماعية تنص على أن أموال البنك ومصادره التمويلية تتكون من “الرسوم مقابل المصروفات التي يتكبدها البنك في سبيل ممارسة نشاطه حسبما يقرره مجلس الإدارة، ويستثنى من ذلك القروض الاجتماعية لذوي الدخل المحدود”.
ونصت الفقرة “ج” بعد تعديلها على أن “أموال البنك ومصادره التمويلية تتكون من “الرسوم مقابل المصروفات التي يتكبدها البنك في سبيل ممارسة نشاطه حسبما يقرره مجلس الإدارة”. وفق “أخبار 24”.
وأكد البنك أن التعديل المطروح حاليا بمنصة “استطلاع” يهدف إلى تمكينه من التوسع واستهداف شرائح جديدة، وزيادة فرص الإقراض لذوي الدخل المحدود، وتمكين العملاء من الخيارات التمويلية التي تتناسب مع احتياجاتهم.