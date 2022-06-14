السوق السعودي يقلص خسائره دون مستوى 12 ألف نقطة بعد هبوط شبه جماعي للأسهم

سجل مؤشر السوق السعودي، خلال جلسة اليوم (الثلاثاء)، تراجعًا بنحو 100 نقطة دون مستوى 12 ألف نقطة (-0.15 %)، وسط تراجع لأغلب الأسهم المتداولة، ومنها “أرامكو السعودية” و”الراجحي”.
وبلغت قيمة التداولات نحو 5.4 مليار ريال، وذلك بعد مرور نحو 3 ساعات من الافتتاح، فيما تصدرت أسهم “بحر العرب” و”متطورة”و”زجاج ” و”التطويرية الغذائية”، تراجعات اليوم بالنسبة القصوى.
يذكر أن هذا التراجع شبه الجماعي للأسهم يأتي بالتزامن مع هبوط الأسواق العالمية وخاصة الأسواق الأمريكية خلال اليومين الماضيين، وتنتظر الأسواق ما سيسفر عنه اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم وغدا بخصوص معدل الفائدة. وفق “أخبار 24”.