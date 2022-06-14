استقبل أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، أبناء وأحفاد بعض المواطنين الذين تبنوا فتح طريق يربط بين محافظتي بيشة والنماص قبل 70 عامًا.

وطلب الأمير تركي بن طلال أن يستمع القصص التي يتذكرها الأبناء والأحفاد عن فكرة فتح الطريق، وهو الأمر الذي قوبل بالترحاب من قبل الحاضرين الذين استعرضوا ذكرياتهم عن هذا الأمر.

وحرص أمير المنطقة على تكريمهم خلال زيارته لهم في منزل أكبرهم عُمرًا، كما وجه بضم الطريق إلى المشروعات التي تدرسها هيئة تطوير عسير تحت مظلة “قمم وشيم”.