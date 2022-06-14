استقبل أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، أبناء وأحفاد بعض المواطنين الذين تبنوا فتح طريق يربط بين محافظتي بيشة والنماص قبل 70 عامًا.
وطلب الأمير تركي بن طلال أن يستمع القصص التي يتذكرها الأبناء والأحفاد عن فكرة فتح الطريق، وهو الأمر الذي قوبل بالترحاب من قبل الحاضرين الذين استعرضوا ذكرياتهم عن هذا الأمر.
وحرص أمير المنطقة على تكريمهم خلال زيارته لهم في منزل أكبرهم عُمرًا، كما وجه بضم الطريق إلى المشروعات التي تدرسها هيئة تطوير عسير تحت مظلة “قمم وشيم”.
#فيديو ||
وجّه بضم الطريق إلى المشروعات التي تدرسها هيئة تطوير عسير تحت مظلة #قمم_وشيم:
الأمير #تركي_بن_طلال يستقبل أبناء وأحفاد المواطنين الخمسة الذين تبنوا فتح طريق بيشة – النماص قبل 70 عامًا، ويكرّمهم خلال زيارته لهم في منزل أكبرهم عُمرًا. pic.twitter.com/RlbxB9Yprl
— إمارة منطقة عسير (@emartasir) June 14, 2022
وفق “أخبار 24”.