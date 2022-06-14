مصادر لـ”أخبار 24″: استمرار شرط التأمين الطبي لسفر الأطفال غير متلقي اللقاح

كشفت مصادر عن استمرار شرط التأمين الطبي للأطفال غير متلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، الراغبين بالسفر خارج المملكة .
وقالت المصادر لـ” أخبار24″ إنه حتى هذه اللحظة لم يطرأ أي تغيير على إلغاء شرط التأمين للأطفال الراغبين بالسفر خارج السعودية.
يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت أمس رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، وعدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المغلقة باستثناء الحرمين الشريفين وأماكن أخرى محددة، وعدم اشتراط التحصين وعدم التحقـق مـن الحالة الصحية في تطبيـق (توكلنـا) للـدخول إلى المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليـات، واختصار مدة اشتراط الجرعة التنشيطية لسفر المواطنين إلى 8 أشهر بدلا من ثلاثة.