بدعوة من خادم الحرمين.. الرئيس الأمريكي يزور المملكة الشهر المقبل

أعلن الديوان الملكي، اليوم (الثلاثاء)، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزو المملكة في 15 و16 يوليو القادمين، بدعوة كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأوضح الديوان أن بايدن سيلتقي خلال زيارته المملكة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ لبحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.
كما يتضمن جدول الزيارة في يومها الثاني حضور بايدن قمة مشتركة دعا إليها خادم الحرمين الشريفين، قادة دول مجلس التعاون الخليجي وملك الأردن والرئيس المصري ورئيس وزراء العراق.
وأكد البيان أن هذه الزيارة تأتي تعزيزاً للعلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، والرغبة المشتركة في تطويرها في المجالات كافة. وفق “أخبار 24”.