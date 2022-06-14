تخدم ذوي الإعاقة والسيدات والبيئة.. أمير “الشرقية” يدشّن 3 مبادرات لـ”أرامكو” بالمنطقة

دشّن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، اليوم (الثلاثاء)، 3 مبادرات لشركة “أرامكو” في مجال المواطنة.
وشملت المبادرات، مركز أجيال للتعليم الشامل ومهارات الحياة “ACCEL” في الظهران، والأكاديمية الوطنية الرائدة للسيدات “LNA” في الخُبر، ومنتزه المانجروف البيئي قرب محافظة رأس تنورة.
وأكد الأمير سعود بن نايف أن مثل هذه المبادرات الهامة لها أثر إيجابي على المجتمع، مشيرًا إلى دعم أرامكو العديد من مشاريع التعليم والمشاريع التي تخدم المجتمع وتسهم في تطوره منذ سنوات طويلة.
وبدوره أوضح الرئيس التنفيذي لـ”أرامكو” أمين الناصر، أن الشركة قدمت خدمات شاملة لتطوير إمكانات ذوي الإعاقة، ودمجهم تعليميًا، وإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة للتعلم، مشيرًا إلى أن مركز أجيال للتعليم الشامل ومهارات الحياة يعد الأول من نوعه بالمملكة في تقديم خدمات شاملة مبنية على أفضل الممارسات العالمية لجميع أنواع الإعاقة، بدءًا من الطفولة المبكرة إلى سن البالغين، وذلك بالتعاون مع مركز “أريزونا” الأمريكي للتعليم الشامل، وبترخيص من قبل وزارتي التعليم والصحة.
وأضاف أن المركز يقدم برامج تعليمية وسلوكية وعلاجية ومهنية وتأهيلية لذوي الإعاقة، وينقل خبرة المركز الأمريكي في هذا المجال، من خلال تطبيق برامج التقييم التشخيصي والتدخل المبكر، والبرامج التعليمية والانتقالية والعلاجية والمهنية، مشيراً إلى أن المركز قد بدأ عمله بخدمة 50 مستفيدًا، واليوم يخدم نحو 200 مستفيد من ذوي الإعاقة، ويسعى إلى خدمة أكثر من 300 مستفيد بحلول عام 2024.
وفيما يتعلق بالأكاديمية الوطنية الرائدة “LNA”، ذكر الناصر أنها تتضمن تنوّعًا كبيرًا بين التدريب العام وصقل المهارات والتأهيل، وقد افتتحت في أبريل 2020، وتخرجت فيها نحو 400 فتاة التحقن بسوق العمل، كما تتدرب بها حاليًا نحو 200 فتاة في مجال إدارة سلاسل الإمداد، والصحة والسلامة، وإدارة الأعمال، ومراقبة جودة المباني والمرافق والمنشآت، مشيرًا إلى أن الأكاديمية تسعى إلى مضاعفة هذا العدد حتى تصل إلى طاقتها الاستيعابية، والمساهمة في توطين وظائف مستحدثة في هذه المجالات.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الأكاديمية الوطنية الرائدة للسيدات تُعد أول مركز تدريب في المملكة لتوفير كوادر مؤهلة للعمل التقني والمهني، من خلال برامج معتمدة وموائمة للأهداف الوطنية الطموحة والمنشودة، موضحًا أن الأكاديمية تسعى لمواصلة الاستثمار في المواهب النسائية السعودية.
وبشأن منتزه المانجروف البيئي، الذي يعد أول محمية طبيعية في المملكة مخصصة للمحافظة على غابات المانجروف، أوضح أن المنتزه الذي تبلغ مساحته 64 كيلومترًا مربعًا، بدأ العمل فيه عام 2012، ويتميّز بأطول ممر أشجار مانجروف في المملكة، ويشهد زيارة أكثر من 100 نوع من الطيور سنويًا، منوهًا بأن المنتزه سيكون مفتوحًا لعموم الزائرين، ليخوضوا تجربة فريدة من نوعها إلى جانب الفعاليات الترفيهية لجعلها أكثر متعة.