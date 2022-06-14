“البحر الأحمر للتطوير” تتعاقد مع “ICME” لوضع إستراتيجيات الرعاية الصحية بالمشروع

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، اليوم (الثلاثاء)، التعاقد مع شركة الاستشارات الدولية الإستراتيجية للرعاية الصحية “I.C.M.E”، لوضع الإستراتيجيات الشاملة للرعاية الصحية في المشروع.
وتتولى شركة “I.C.M.E” بصفتها مستشارًا إستراتيجيًا للرعاية الصحية، مسؤولية ابتكار نموذج للرعاية الصحية المقدمة، بما في ذلك المفهوم الطبي الأمثل، وتخطيط آلية اختيار التقنية الصحية للمستشفى التابع لشركة البحر الأحمر للتطوير، والعيادة في المطار الدولي، فضلًا عن دورها في اختيار شركة عالمية رائدة لتشغيل المستشفى الرئيس ذي الطراز الحديث في مدينة موظفيها.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باجانو، إن الشركة تسعى من خلال هذا التعاقد لتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية، تحقيقًا لجودة حياة سكان وزوار وجهة البحر الأحمر والموظفين والعاملين فيها. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى ما تتمتع به شركة “I.C.M.E” من خبرة إقليمية في مشاريع تخطيط الرعاية الصحية، والتي ستعزز بدورها عمليات الإدارة الصحية الرقمية الشاملة والمتطورة، وتثري تجربة الزوار.