“الاستثمار”: 101 صفقة استثمارية بقيمة تزيد على 4 مليارات دولار خلال الربع الأول من 2022

كشفت وزارة الاستثمار، اليوم (الثلاثاء)، حجم الصفقات الاستثمارية التي تم توقيعها خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأوضحت، خلال تقرير موجز الاستثمار الربعي، أنه تم توقيع 101 صفقة استثمارية، كشفت 57 منها عن مبالغ استثماراتها خلال الربع الأول من عام 2022، متوقعة توفير الصفقات التي تشرف عليها الوزارة استثمارات تزيد قيمتها على 4 مليارات دولار، وخلقها لأكثر من 5800 فرصة عمل جديدة في الاقتصاد المحلي.
وأشارت إلى أن اقتصاد المملكة أثبت أنه أحد أسرع الاقتصادات تعافيًا من أثار جائحة كورونا على الصعيد العالمي، حيث تشير التقديرات الأولية للمملكة إلى تحقيق نمو في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 9.6% خلال الربع الأول من عام 2022، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، وهو ما يُعزى إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط، كما سجلت الأنشطة غير النفطية ارتفاعًا بواقع 3.7% خلال الفترة نفسها.
وأبانت أن المملكة استطاعت، بفضل حزم الحوافز والإصلاحات الاقتصادية المستمرة، توفير عدد من الفرص للمستثمرين، حيث ارتفعت تدفُّقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة لتصل لحوالي 19.3 مليار دولار في عام 2021، بزيادة سنوية قدرها 257.2%.
واستعرضت الوزارة مستجدات الاستثمار في المملكة وأبرز المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية، حيث أشارت إلى اهتمام المستثمرين المتزايد بعد إطلاق الإستراتيجية الوطنية في شهر أكتوبر العام الماضي، كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة خلال 2021 أعلى مستوى له منذ 10 سنوات، عند نحو 19.3 مليار دولار. وفق “أخبار 24”.
وذكرت أن توقعات صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف العالمية مؤخرًا، ومن بينها فيتش التي عدلت توقعاتها للتصنيف الائتماني طويل الأجل لمصدري العملات الأجنبية في المملكة من مستقر إلى إيجابي، جميعها أكدت الاتجاه والنظرة الإيجابية للاقتصاد السعودي، خاصة أنه يعد ثاني أسرع نمو في دول مجموعة العشرين لعام 2022.
ومن جانبه، أكد وزير الاستثمار خالد الفالح أن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تعكس المستوى العالي لاهتمام المستثمرين ومدى نجاح رؤية 2030 في فتح مجالات استثمار في الفرص النوعية، مضيفًا أنه بالنظر إلى المستقبل، ستدعم الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في تسريع عملية تمكين المستثمرين المحليين والعالميين من لعب دور رئيسي في أحد أهم الفرص الاستثمارية النوعية على مستوى العالم.
وتضمن التقرير كلمة افتتاحية لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وتسليط الضوء على الفرص التي يوفرها القطاع العقاري، كما احتوى على مقابلات حصرية مع كبار المسؤولين التنفيذيين في أمازون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولوسيد وأكوا باور وروشن وجبل عمر، والذين شاركوا تجاربهم بشأن الاستثمار في المملكة.