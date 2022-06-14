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جديد المحليات > “الوزراء” يوافق على تعديل الأنظمة المتعلقة باستحقاق الموظف عند التقاعد مكافأةً أو معاشاً تقاعدياً
14/06/2022   8:09 م

“الوزراء” يوافق على تعديل الأنظمة المتعلقة باستحقاق الموظف عند التقاعد مكافأةً أو معاشاً تقاعدياً

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وافق مجلس الوزراء اليوم (الثلاثاء)، على تعديل الأنظمة المتعلقة باستحقاق الموظف عند التقاعد مكافأةً أو معاشاً تقاعدياً.

ونص قرار المجلس على تعديل نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 41) وتاريخ 29 / 7 / 1393هـ، ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 33) وتاريخ 3 / 9 / 1421هـ، ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 53) وتاريخ 23 / 7 / 1424هـ، (المتعلق باستحقاق الموظف عند التقاعد مكافأة أو معاشاً تقاعدياً)، وذلك على النحو الوارد في القرار. وفق “أخبار 24”.

“الوزراء” يوافق على تعديل الأنظمة المتعلقة باستحقاق الموظف عند التقاعد مكافأةً أو معاشاً تقاعدياً

جديد المحليات
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