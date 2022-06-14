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جديد المحليات > تحديث إجراءات سفر المواطنين عبر جسر الملك فهد
14/06/2022   8:09 م

تحديث إجراءات سفر المواطنين عبر جسر الملك فهد

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أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، اليوم (الثلاثاء)، تحديث إجراءات مغادرة المواطنين من المملكة إلى مملكة البحرين عبر جسر الملك فهد.

وتضمنت الإجراءات أن يتلقى البالغون ثلاث جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد، وأن تكون مدة اشتراط أخذ الجرعة التنشيطية “الثالثة” من اللقاح 8 أشهر بدلا من ثلاثة أشهر من تلقي الجرعة الثانية.

واشترطت لمغادرة من هم أقل من 16 عاما أن يتلقوا جرعتين من اللقاح، في حين يجب على من هم أقل من 12 عاما أن يحصلوا على بوليصة تأمين ضد فيروس كورونا، مضيفة أن شركة التأمين التعاونية هي الجهة المعتمدة حاليا وفق مجلس الضمان الصحي.

صور

وفق “أخبار 24”.

تحديث إجراءات سفر المواطنين عبر جسر الملك فهد

جديد المحليات
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