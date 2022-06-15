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جديد المحليات > “الغذاء والدواء”: مستحضر “كليرستون” غير مسجّل بالهيئة.. والادعاء بعلاجه أمراض الكلى “غير كافٍ”
15/06/2022   7:05 ص

“الغذاء والدواء”: مستحضر “كليرستون” غير مسجّل بالهيئة.. والادعاء بعلاجه أمراض الكلى “غير كافٍ”

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ردت الهيئة العامة للغذاء والدواء على ما يتم تداوله بشأن الادعاء بأثر مستحضر “كليرستون” في علاج أمراض الكلى، لافتة إلى أن البيانات العلمية الخاصة به غير كافية لتأكيد صحة ذلك.

وأشارت الهيئة إلى أن مستحضر “كليرستون” غير مسجل لديها، مبينة أنه يحتوي على عدة أعشاب لها استخدامات مختلفة عن بعضها البعض، ومن ضمنها المساعدة في إدرار البول.

وأكدت رصدها للمواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي التي تروج للمستحضرات المجهولة وغير المسجلة وتتابع من يسوقها داخل المملكة، محذرة كل مَن يشارك في ترويج تلك المستحضرات داخل المملكة، عن طريق الإنترنت أو الهواتف الجوالة، من أنه سيكون عُرضة للمساءلة النظامية. وفق “أخبار 24”.

“الغذاء والدواء”: مستحضر “كليرستون” غير مسجّل بالهيئة.. والادعاء بعلاجه أمراض الكلى “غير كافٍ”

جديد المحليات
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