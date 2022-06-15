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جديد المحليات > طقس اليوم.. عوالق ترابية شمالاً وشرقاً.. وأمطار رعدية محتملة على المرتفعات الجنوبية
15/06/2022   7:05 ص

طقس اليوم.. عوالق ترابية شمالاً وشرقاً.. وأمطار رعدية محتملة على المرتفعات الجنوبية

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء) على مختلف مدن ومحافظات المملكة.

وتوقع التقرير استمرار نشاط الرياح السطحية على أجزاء من ساحل البحر الأحمر، مضيفاً أن الفرصة لا تزال مهيأة لظهور سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة.

ونوه إلى أن الرؤية الأفقية ستتأثر بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من شمال وشرق ووسط المملكة.

وبين أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون، 45 درجة بمكة المكرمة، و44 درجة بالمدينة المنورة وبريدة والدمام، و42 درجة في الرياض، و39 درجة في جدة. وفق “أخبار 24”.

طقس اليوم.. عوالق ترابية شمالاً وشرقاً.. وأمطار رعدية محتملة على المرتفعات الجنوبية

جديد المحليات
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