ما هي أمراض الصيف.. وكيف يمكن الوقاية من الحرارة المرتفعة؟

تزداد درجات الحرارة في الارتفاع خلال فصل الصيف، ما قد يؤثر على صحة الإنسان، وتنعكس سلبًا عل نشاطه اليومي، خاصة مع التعرض المستمر للشمس.
وينتج عن ارتفاع حرارة الجسم، إفراز العرق، وهو الذي يساهم في خفض درجات حرارة الجسم، ومع زيادة درجات الحرارة قد يصاب البعض بأمراض الصيف مثل ضربة الشمس، أو الإنهاك الحراري، أو الإغماء.
أمراض الصيف
ويؤدي التعرض المستمر للحرارة إلى بعض الأمراض الأخرى مثل التورم، خاصة لمفصل الكاحل، والطفح الجلدي، وحروق الشمس، كذلك الإرهاق الحراري، ولكن تعد ضربة الشمس “السكتة الدماغية الحرارية”، هي النوع الأكثر خطورة من أمراض يؤدي تأخر علاجها إلى الوفاة.
نصائح للوقاية من أمراض الصيف
ينصح خلال ارتفاع درجات الحرارة بارتداء الملابس لتغطية الجسم، لتقليل خطر الإصابة بحروق الشمس، وأن تكون الملابس قطنية، وفضفاضة حتى لا تشعر بالحر، وارتداء النظارة الشمسية لحماية العينين.
كما ينبغي وضع واقي شمس بعامل حماية قوي لا يقل عن 15 لحماية بشرتك، وترطيب الجسم، بالإضافة إلى شرب الماء، وشرب الكثير من السوائل، وتجنب شرب الكحول، والمشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل الشاي والقهوة؛ لأنها تفقد الجسم الكثير من الماء، مما قد يعرضك لخطر الجفاف، وأمراض الحرارة. وفق “أخبار 24”.