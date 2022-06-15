“الإحصاء”: ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والسيارات

أظهرت مؤشرات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر مايو الماضي، بنسبة 2.2% بالمقارنة بنظيره من العام الماضي، وانخفاضه مقارنة بشهر أبريل الماضي، إذ كان 2.3%.
وأرجعت الهيئة هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار النقل بنسبة 4.0+%، وارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة4.2+%، لافتة إلى أن ارتفاع المواد الغذائية هو المؤثر الأكبر في زيادة التضخم لشهر مايو 2022 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وأوضحت أن قسم الأغذية والمشروبات سجل ارتفاعا نتيجة ارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 4.6% التي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار اللحوم بنسبة3.4+%.
وأبانت أن قسم النقل سجل ارتفاعا بنسبة 4.0% متأثرا بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 4.7%، التي تأثرت بارتفاع أسعار السيارات، في حين سجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو الماضي استقرارا نسبيا مقارنة بشهر أبريل 2022م، حيث ارتفع بنسبة 0.1 %.
وأضافت أن مؤشر التضخم الشهري تأثر بارتفاع قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2%، والذي بدوره تأثر بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 0.2%.
كما ارتفعت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.5%، متأثرة بارتفاع أسعار إيجارات السكن بنسبة 0.5%، في حين انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 1.7%، كما انخفضت أسعار السجائر بنسبة 1.2%.
من جهة أخرى، أكدت الهيئة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر مايو 2022م بنسبة 10.2% مقارنة بنفس الشهر بالعام الماضي، وهو أقل من شهر أبريل الماضي حيث كان 10.7%.
وأرجعت سبب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 12% نظرا لثقلها في المؤشر، لافتة إلى أن المواد الكيميائية شهدت أكبر زيادة سنوية في شهر مايو 2022. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن منتجات الزراعة وصيد الأسماك سجلت ارتفاعا بنسبة 17.1%، كما سجلت المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات أيضاً ارتفاعاً بنسبة 8.3% نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات.