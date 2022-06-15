نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > ترقب لإعلان نتائج القرعة الإلكترونية وإشعار المرشحين من حجاج الداخل اليوم
15/06/2022   11:59 ص

ترقب لإعلان نتائج القرعة الإلكترونية وإشعار المرشحين من حجاج الداخل اليوم

+ = -
924

تعلن وزارة الحج والعمرة، اليوم (الأربعاء)، نتائج القرعة الإلكترونية لحجاج الداخل لموسم حج 1443ه.

وتقدم نحو 400 ألف شخص. لأداء الفريضة عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل وتطبيق “اعتمرنا”، ومن المقرر أن تسفر القرعة عن ترشيح 150 ألفاً منهم.

وأكدت الوزارة أنه سيتم إشعار المرشحين المقبولين لحج هذا العام من خلال الرسائل النصية.

وكانت “الحج والعمرة” قد فتحت التسجيل لحجاج الداخل في الثالث من يونيو الجاري وحتى 12 من ذات الشهر، حيث طرحت 3 باقات لأداء المناسك (الضيافة “خيام”، والضيافة “خيام مطورة”، والأبراج “منى”).  وفق “أخبار 24”.

ترقب لإعلان نتائج القرعة الإلكترونية وإشعار المرشحين من حجاج الداخل اليوم

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885214832.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.