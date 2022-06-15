ترقب لإعلان نتائج القرعة الإلكترونية وإشعار المرشحين من حجاج الداخل اليوم

تعلن وزارة الحج والعمرة، اليوم (الأربعاء)، نتائج القرعة الإلكترونية لحجاج الداخل لموسم حج 1443ه.
وتقدم نحو 400 ألف شخص. لأداء الفريضة عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل وتطبيق “اعتمرنا”، ومن المقرر أن تسفر القرعة عن ترشيح 150 ألفاً منهم.
وأكدت الوزارة أنه سيتم إشعار المرشحين المقبولين لحج هذا العام من خلال الرسائل النصية.
وكانت “الحج والعمرة” قد فتحت التسجيل لحجاج الداخل في الثالث من يونيو الجاري وحتى 12 من ذات الشهر، حيث طرحت 3 باقات لأداء المناسك (الضيافة “خيام”، والضيافة “خيام مطورة”، والأبراج “منى”). وفق “أخبار 24”.