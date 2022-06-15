“سكني”: 66 ألف أسرة استفادت من خياراتنا السكنية و80 ألف أخرى سكنت منازلها

أكد برنامج “سكني” أن أكثر من 66 ألف أسرة سعودية استفادت من خيارات البرنامج والحلول التمويلية التي يتيحها إلكترونياً منذ بداية العام حتى نهاية شهر مايو الماضي.
وأضاف أن قرابة 80 ألف أسرة سكنت منازلها، مبيناً أن ذلك يأتي في إطار سعي البرنامج لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030.
وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم (الأربعاء)، أن نحو 27 ألف أسرة اختارت القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة، وما يزيد على 14 ألف أسرة فضلت خيار البناء الذاتي، فيما فضلت أكثر من 12 ألف أسرة الاستفادة من الأراضي السكنية ضمن مخططات “سكني”، وأكثر من 7 آلاف أسرة اختارت الاستفادة من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء. وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن موقع وتطبيق سكني يوفران 119 مشروعاً تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، تتضمن نحو 155 ألف وحدة سكنية متنوعة بين فلل وشقق وتاون هاوس، تتوزّع معظمها في 7 ضواحٍ سكنية كبرى في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وخميس مشيط، بمتوسط أسعار 750 ألف ريال.