“إحكام” تنفي بيع الأراضي على أصحاب طلبات تملك العقارات التي لم يصدر لها صك نظامي

نفت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات، التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة “إحكام”، اليوم (الأربعاء)، صحة المعلومات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن بيع الأراضي على أصحاب طلبات تملك العقارات المقدمة عبر المنصة والتي لم يصدر لها صك نظامي.
وأوضحت الأمانة أن اللجان تعمل وفق قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات المعلنة في الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لعقارات الدولة.
وأضافت “إحكام” أن من شروط قبول الطلب أن يكون العقار محل طلب التملك قد أُحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم 21679 وتاريخ 9 -11-1387هـ.
وأبانت أنه في حال وجود نواقص على طلبات تملك العقارات المقدمة عبر المنصة يتم إفادة صاحب الطلب لاستكمال النواقص والتعديل، مشيرةً إلى أنه لا يلزم وجود وكالة عند تقديم طلب لورثة ويكتفى بتقدم أحدهم للمنصة مع تقديم حصر لهم. وفق “أخبار 24”.