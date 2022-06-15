ضبط مكتب يقدم الخدمات العمالية دون ترخيص ويأوي 3 عاملات هاربات

ضبطت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الجهات الأمنية، أحد المكاتب المخالفة للخدمات العامة والتسويق بمدينة الرياض.
وأوضحت الوزارة أن المكتب ضُبط لمزاولته نشاط تقديم الخدمات العمالية دون ترخيص، وإيواء 3 عاملات هاربات من أصحاب العمل من جنسيات مختلفة، كما تم ضبط وافدين يعملان بشكل مخالف في مهنة غير المصرح لهما بالعمل فيها.
وأشارت إلى أن العاملات أُحلن إلى مركز الإيواء، فيما أحيل العاملون إلى الجهات ذات الاختصاص.
وأهابت الوزارة بالجميع عدم التعامل مع أي مكاتب أو شركات لتقديم الخدمات العمالية خارج منصة “مساند”، والإبلاغ عن أداء المخالفات أو المشكلات التي تواجههم مع مكاتب وشركات الاستقدام عبر القنوات الرسمية. وفق “أخبار 24”.