أشاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، بأداء السيدات العاملات في الوزارة، متمنيا الإكثار من توظيفهن.
وأكد “آل الشيخ”، خلال حديثه بقناة “الإخبارية”، أن الموظفات والمراقبات في الوزارة يعملن في صمت وبدقة وإتقان ووفقا لأنظمة العمل، كما لديهن رغبة جادة في خدمة الدين والوطن وخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وتأتي تصريحات الوزير على هامش الجولة التفقدية التي أجراها أمس (الثلاثاء) لمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، لمتابعة سير العمل في نقاط خدمة الحجاج.
كما أشاد بمبادرة “طريق مكة” وسلاسة إجراءات مغادرة الحجاج للمطار في مدة لا تستغرق 5 دقائق منذ لحظة نزلوهم المطار حتى وصولوهم للحافلات، داعيا المشاركين في خدمات ضيوف الرحمن على بذل مزيد من الجهد في سبيل راحة الحجاج.
فيديو | خلال لقاء الكوادر النسائية لدى استقبال الحجاج في مطار #جدة.. وزير #الشؤون_الإسلامية: المرأة السعودية قدمت أعمالا متميزة في الوزارة ولدينا رغبة في الإكثار من توظيف السيدات لما لمسناه من تفان في العمل#الإخبارية pic.twitter.com/Q1p8s5y37t
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 15, 2022
وفق “أخبار 24”.