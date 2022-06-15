تحت رعاية النائب العام الشيخ سعود المعجب، نظمت نيابة الأسرة والأحداث، صباح اليوم (الأربعاء)، ورشة عمل تحت عنوان “الحماية الجزائية لحقوق كبار السن”، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن.
وناقشت ورشة العمل حقوق كبار السن وآلية استقبال البلاغات في قضايا انتهاك حقوق كبار السن، حيث أوضحت مدير عام الإدارة العامة للحماية من العنف الأسري الدكتورة: مرام الحربي، أن أكثر البلاغات التي تردهم في قضايا كبار السن تندرج تحت “الإهمال”، والمقصود به كل فعل أو امتناع عن فعل واجب أدى بحد ذاته إلى أذىً مباشر أو غير مباشر.
وأضافت الحربي خلال كلمتها أن حقوق كبار السن التي كفلها النظام تتمثل في الحماية الأسرية، والحماية الصحية، والإعلامية، والمجتمعية، والاقتصادية، والقانونية.
بدوره تطرق مدير عام الإدارة العامة لكبار السن، الدكتور عبدالله المهنا، خلال كلمته، إلى أنه لا يحق إيواء أي كبير سن في دور رعاية كبار السن دون موافقته، وأشار إلى أن من حقوق كبار السن حق العيش مع الأسرة أو من يختار، وحق النفقة الشرعية، والحماية، وحصول المحتاج منهم على الأجهزة المساعدة بالمجان، والحصول على الحماية الأساسية الصحية والاجتماعية، إضافةً إلى حق الولاية على النفس والمال.
كما تناولت الورشة مجموعة من المداخلات عن العزلة الاجتماعية التي يعيشها كبار السن في ظل التطور التقني الذي تعيشه المجتمعات، وعدم استطاعة بعضهم التأقلم على الأجهزة الإلكترونية الحديثة، وغيرها من المشاكل التي يعانيها كبار السن. وفق “أخبار 24”.