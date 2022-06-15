وزير الخارجية يطلق برنامج تطوير قيادات الوزارة.. وهذه مكوناته

أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الأربعاء)، إطلاق برنامج وزارة الخارجية لتطوير القيادات، المعني بتنمية القدرات الخاصة بقيادات وزارة الخارجية وكفاءاتها الحالية والواعدة.
ويتكون المشروع من عدة أنشطة وعمليات موزعة على مجموعة من المراحل، تشمل: مرحلة تحديد المرشحين للنسخة الأولى من البرنامج، ومرحلة تصميم منهجية وأدوات تقييم المرشحين الذين تم اختيارهم، ومرحلة تقييم المرشحين، وأخيراً مرحلة تطوير برامج تدريبية مهنية لإلحاق المرشحين بها.
ويعتمد البرنامج منهجية وحوكمة واضحة ومفصلة لمتابعة عمل البرنامج؛ لضمان اتساقها مع غايات الوزارة، ومعايير المصداقية والشفافية المطلوبة؛ وذلك من خلال لجنة عليا برعاية وإشراف سمو وزير الخارجية، ولجنة تنفيذية بإشراف معالي مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية، وعضوية عدد من القيادات أصحاب الخبرات في الوزارة؛ لمتابعة سير الأعمال حسب الخطة المعتمدة. وفق “أخبار 24”.