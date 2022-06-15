النيابة العامة توضح عقوبة إساءة معاملة كبار السن

بيّنت النيابة العامة، اليوم (الأربعاء)، عقوبة إساءة معاملة كبار السن؛ وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين.
وأوضحت أن إساءة معاملة أي مواطن يبلغ من العمر 60 عاماً فأكثر، تستوجب العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى سنة، إضافةً إلى غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال.
وأضافت أن المادة 3 من حقوق كبير السن تتضمّن حق العيش مع أسرته، وإيوائه، ورعايته، حيث تكون المسؤولية في ذلك على أفراد الأسرة؛ وذلك وفقاً للتسلسل المنصوص عليه في المادة السادسة من النظام. وفق “أخبار 24”.
فيما تتضمن المادة 15 أنه يحظر على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته، كما يحظر على العائل الإخلال عمداً بحماية حقوق كبير السن المحتاج ورعايته، ويحظر إساءة التصرف عمداً في مال كبير السن لمن أوكلت إليه سلطة التصرف.