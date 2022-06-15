“المنافسة” يوافق على التحقيق في احتمال قيام عدد من شركات ووكلاء ومعارض السيارات بمخالفة نظام المنافسة

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من شركات ووكلاء ومعارض السيارات والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وأقر في اجتماعه الـ76 دراسة هيكل قطاع بيع السيارات، وخدمات ما بعد البيع، وقطع غيار السيارات، وأثر سلوك المنشآت العاملة فيه على المنافسة، والرفع بها للجهات المختصة بحسب الإجراءات المتبعة. وفق “أخبار 24”.
كما قرر تحريك الدعاوى الجزائية ضد عدد من المنشآت العاملة في قطاع المنتجات الجبسية والألواح الأسمنتية لمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، إلى جانب دراسة التأمين الصحي، وأثر المنشآت العاملة فيه على المنافسة، والرفع بها للجهات المختصة بحسب الإجراءات المتبعة.