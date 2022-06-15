لتنفيذ جسر المشاة الجديد.. إغلاق كامل طريق الملك عبدالعزيز بجدة وعمل تحويلات مرورية

أعلنت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع المرور السعودي، اليوم (الأربعاء)، عن إغلاق كامل طريق الملك عبدالعزيز بجدة مؤقتاً؛ وذلك لتنفيذ مشروع جسر المشاة الجديد.
وأوضحت الأمانة أنه سيتم إغلاق الطريق مع مسارات الخدمة قرب شارع البترجي؛ وذلك ابتداءً من الساعة 11 مساء يوم الخميس الموافق 16 يونيو، وحتى الساعة الـ 3 ظهر يوم الجمعة الموافق 17 يونيو 2022م.
وأضافت بأنه سيجري عمل تحويلات مرورية لتسيير حركة المرور، داعيةً قائدي المركبات إلى استخدام الطرق البديلة تزامناً مع حالة الإغلاق الكامل للطريق.
وفق “أخبار 24”.