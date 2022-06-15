“الحج” تعلن نتائج القرعة الإلكترونية لحجاج الداخل وتوضح الفئات العمرية للمشاركين

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم (الأربعاء)، نتائج القرعة الإلكترونية للحجاج من داخل المملكة.
وذكرت أنه تم الانتهاء من فرز وترشيح الحجاج وتم التواصل مع المرشحين لحج 1443 هـ من خلال الرسائل النصية لمراجعة الطلب واستكمال التسجيل.
وكانت الوزارة قد كشفت اليوم عن تسجيل 297.44 ألف طلب ضمن القرعة الإلكترونية للمواطنين والمقيمين، منها 62% لفئة الذكور و38% للإناث، موضحة أن إجمالي الطلبات المكتملة تجاوزت 217 ألف طلب عبر تطبيق “اعتمرنا”، والبوابة الإلكترونية لحجاج الداخل.
وأوضحت أنه سيتم إرسال رسائل نصية للمؤهلين اليوم؛ تمهيداً لإتمام السداد خلال مدة 48 ساعة بوسائل الدفع المعتمدة، مؤكدة أن التحقق من كافة الطلبات المسجلة تم على دفعة واحدة بعد انتهاء مهلة التسجيل، واستيفاء الشروط، دون وجود أسبقية في التسجيل.
وأشارت إلى أن فئة الشباب من 31 – 40 عاماً شكلت النسبة الأعلى بين إجمالي الطلبات، بواقع 38%، تليها الفئة العمرية من 21 – 30 عاماً بنسبة 23%، ثم الفئة العمرية من 41 – 50 عاماً بنسبة 21%، والفئة العمرية من 51 عاماً إلى ما دون الـ65 عاماً بـ12%، فيما كانت الفئة العمرية الأقل من 20 عاماً الأقل على الإطلاق. وفق “أخبار 24”.
ومن جانبه، أكد نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشّاط، أن أعداد الطلبات المستبعدة شكلت نسبة ضئيلة جداً من إجمالي الطلبات، وتركزت أسباب الاستبعاد في عدم استيفاء المسجلين للشروط، أو عدم تطابق المعلومات مع حالة مقدم الطلب، مشيراً إلى أنه تمت إتاحة تعديل الطلبات، وإضافة الخدمات خلال مدة التسجيل التي امتدت لـ10 أيام.
يذكر أن الوزارة كانت قد فتحت التسجيل لحجاج الداخل في 3 يونيو الجاري وحتى 12 من الشهر ذاته، حيث طرحت 3 باقات لأداء المناسك، تشمل: الضيافة (خيام)، والضيافة (خيام مطورة)، والأبراج (منى).