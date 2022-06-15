اختتام اختبارات “نافس” في جميع المدارس بمشاركة 500 ألف طالب وطالبة

اختتمت هيئة تقويم التعليم والتدريب تطبيق الاختبارات الوطنية “نافس” بالشراكة والتكامل مع وزارة التعليم التي شارك فيها 500 ألف طالب وطالبة.
وطُبِّق الاختبار في 20 ألف مدرسة بنين وبنات موزعة على مدن ومحافظات المملكة، حيث يعد أحد المتطلَّبات الرئيسة للإصلاح التعليمي الشامل، ويرتبط بشكل مباشر بأهداف برنامج تنمية القدرات البشرية المنبثق من رؤية 2030.
وتعطي النتائج بيانات موثوقة وعالية الدقة في اكتشاف الطلاب الموهوبين والأقل تحصيلاً؛ مما يساعد في تقديم الخدمات التعليمية المناسبة لكل فئة، وإصدار تقارير عن الأداء التعليمي للمدرسة والمعلمين والطلاب، ومعرفة تأثير استراتيجيات التعليم والتعلُّم وعمليَّات التقويم على مستوى تعلم الطلاب.
وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد السبتي، أن الهيئة تسعى لضمان جودة التعليم، وإعداد مواطن منافس عالمياً من خلال تطوير أساس تعليمي مرن ومتين للجميع، وإتاحة فرص التعلم مدى الحياة، والمواءمة مع سوق العمل. وفق “أخبار 24”.
من جانبه أوضح المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس الدكتور عبدالله القاطعي: أن المستهدف في اختبارات “نافس” ليس الطالب، بل المنظومة التعليمية والتربوية بالمدارس بهدف تطويرها.