تسجيل محمية “حرة عويرض” في برنامج الإنسان والمحيط الحيوي في اليونسكو

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، اليوم (الأربعاء)، تسجيل محمية “حرة عويرض” في برنامج الإنسان والمحيط الحيوي (الماب)؛ وذلك بعد استيفاء المحمية لكافة المعايير المتطلبة للتسجيل.
وتعتبر محمية “حرة عويرض” أكبر محمية طبيعية في محافظة العلا من بين 5 محميات أخرى، حيث تحتوي على 19 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض، وعلى 43 نوعاً من الطيور منها 8 أنواع جارحة، إضافة إلى 55 نوعاً من النباتات النادرة.
وأوضحت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أنه تم العمل على إعداد ملف المحمية عبر توثيق المعالم الطبيعية والتاريخية في المحمية، وجمع البيانات ومتابعة الحياة الفطرية، وتسجيل الحيوانات المهددة بالانقراض وأسماء النباتات.
وأشارت الهيئة، أن تسجيل المحمية يأتي تحقيقاً لمستهدفات رؤية العلا المنبثقة من رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تحقيق التوازن الطبيعي في المحميات بمحافظة العلا، من خلال برامج إطلاق الحيوانات البرية ومتابعتها والاهتمام بالغطاء النباتي.
وتُعنى شبكة برنامج الإنسان والمحيط الحيوي (الماب) -التي نشأت في عام 1971م- بتحقيق الاستدامة في التنوع الأحيائي الحيواني والنباتي، وكذلك التنوع البيئي من خلال وضع معايير واشتراطات علمية تطبّق على المحميات الطبيعية والحيوية حول العالم.وفق “أخبار 24”.
من جانبه أشار وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، إلى أن ذلك النجاح السعودي الجديد، جاء بدعم وتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
بدوره أكّد حساب “تويتر” الرسمي للأمم المتحدة في المملكة، على أنه تم تسجيل حرة عويرض كثاني محمية للمحيط الحيوي في السعودية، مشيراً إلى أنها تعد موطناً للنمور والغزلان العربية المهددة بالانقراض.
بدعم وتوجيه من سمو سيدي ولي العهد، نجاح سعودي جديد بتسجيل محمية حرة عويرض ضمن برنامج الإنسان والمحيط الحيوي في اليونسكو.#رؤية_السعودية_2030
Harrat Uwaiyrid Reserve is now the second in Saudi Arabia to join the UNESCO Man and the Biosphere Programme🇸🇦 #Saudivision2030 pic.twitter.com/9hPWmcWxuy
— بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود (@BadrFAlSaud) June 15, 2022