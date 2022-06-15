أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء)، عن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج التعقيم الطبي؛ وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
ومن جانبها، أوضحت الأكاديمية أن مدة البرنامج ستكون 12 شهراً، وسيبدأ في أغسطس المقبل، حيث سيتم تأهيل الخريجين للقيام بتعقيم الأدوات والمعدات والأجهزة الطبية في قسم خدمات التعقيم المركزي بالمستشفى؛ وذلك لضمان توفر أجهزة ومعدات طبية معقمة قابلة لإعادة الاستخدام، ومعرفة التعامل مع الأجهزة والمحافظة عليها، وطرق تخزينها، مع ضمان تطبيق أعلى معايير السلامة.
وتتضمّن متطلبات وشروط التقدم للبرنامج، أن يكون المتقدم سعودي/ـة الجنسية، وليس على رأس العمل، وأن يكون حاصلاً على شهادة بكالوريوس في تخصصات: “أحياء – أحياء دقيقة – تقنية حيوية – فيزياء – كيمياء – كيمياء حيوية”، على أن تكون الشهادة موضحاً فيها رقم الهوية، ومعادلتها من وزارة التعليم، مع توضيح المعدل التراكمي في السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة، كما يجب الالتزام بأي شروط أخرى تضعها جهة التوظيف. وفق “أخبار 24”.
كما تتضمّن المتطلبات السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي، وفي حال كانت الشهادة والسجل الأكاديمي لا يحتويان على رقم الهوية، يمكن إرفاق ما يثبت حصول المتقدم على الشهادة المرفقة من الجهة المانحة للشهادة أو وزارة التعليم، موضحاً فيه رقم هوية صاحب الشهادة، مع صورة من أصل شهادة لغة إنجليزية لأحد الاختبارات المعتمدة: STEP 67 – Academic IELTS 4.