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رياضة > حقيقة إيقاف “الأهلي” من القيد
16/06/2022   7:11 ص

حقيقة إيقاف “الأهلي” من القيد

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أوضح القانوني أحمد الشيخي، حقيقة ما نشره عبر حساباته بمواقع التواصل، عن إيقاف القيد بالنادي الأهلي.

وغرد الشيخي، قائلاً: “تواصلنا مع الزملاء بالنادي الأهلي ووردنا منهم مشكورين التوضيح التالي، لم يصلنا خطاب المنع من التسجيل حتى الآن، وعندما يصل الخطاب، سنرفق للفيفا ما يثبت أننا تقدمنا بالفعل باستئناف لدى CAS خلال المهلة المحددة، وسنتمكن من التسجيل في الصيف”.

وكان الشيخي قد غرد في وقت سابق من اليوم (الأربعاء): “عاجل جداً وحصري: رسمياً… FIFA يمنع النادي الأهلي من التسجيل ابتداءً من اليوم؛ وذلك بسبب قضية الكابتن دي سوز ا واستلم بالفعل الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء خطاب الفيفا الذي يقضي بمنع النادي من التسجيل”. وفق “أخبار 24”.

حقيقة إيقاف “الأهلي” من القيد

رياضة
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