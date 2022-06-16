وزير الرياضة: أبارك لبطلنا البارالمبي الربّاع عدنان نور سعيد تحقيقه 4 ميداليات ذهبية

بارك وزير الرياضة، عبدالعزيز بن تركي الفيصل، لبطلنا البارالمبي الربّاع عدنان نور سعيد تحقيقه 4 ميداليات ذهبية في بطولة آسيا وأوقيانوسيا لرفع الأثقال.
وغرد وزير الرياضة، اليوم (الأربعاء) قائلاً:”أبارك لبطلنا البارالمبي الربّاع السعودي عدنان نور سعيد، تحقيقه 4 ميداليات ذهبية في بطولة آسيا وأوقيانوسيا لرفع الأثقال البارالمبية لفئة الشباب، تستاهل يا بطل”. وفق “أخبار 24”.
وتوّج الربّاع عدنان نور سعيد، بـ 4 ميداليات ذهبية في بطولة آسيا أوقيانوسيا لرفع الأثقال البارالمبية – بمجموع 368 كجم- لفئة الشباب التي أُقيمت في مدينة بيونجتايك بكوريا الجنوبية.
أبارك لبطلنا البارالمبي الربّاع السعودي عدنان نور سعيد، تحقيقه 4 ميداليات ذهبية في بطولة آسيا وأوقيانوسيا لرفع الأثقال البارالمبية لفئة الشباب🇸🇦🇸🇦
تستاهل يا بطل👏 pic.twitter.com/DiuQF8nv38
— عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) June 15, 2022