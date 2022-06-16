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رياضة > وزير الرياضة: أبارك لبطلنا البارالمبي الربّاع عدنان نور سعيد تحقيقه 4 ميداليات ذهبية
16/06/2022   7:11 ص

وزير الرياضة: أبارك لبطلنا البارالمبي الربّاع عدنان نور سعيد تحقيقه 4 ميداليات ذهبية

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بارك وزير الرياضة، عبدالعزيز بن تركي الفيصل، لبطلنا البارالمبي الربّاع عدنان نور سعيد تحقيقه 4 ميداليات ذهبية في بطولة آسيا وأوقيانوسيا لرفع الأثقال.

وغرد وزير الرياضة، اليوم (الأربعاء) قائلاً:”أبارك لبطلنا البارالمبي الربّاع السعودي عدنان نور سعيد، تحقيقه 4 ميداليات ذهبية في بطولة آسيا وأوقيانوسيا لرفع الأثقال البارالمبية لفئة الشباب، تستاهل يا بطل”. وفق “أخبار 24”.

وتوّج الربّاع عدنان نور سعيد، بـ 4 ميداليات ذهبية في بطولة آسيا أوقيانوسيا لرفع الأثقال البارالمبية – بمجموع 368 كجم- لفئة الشباب التي أُقيمت في مدينة بيونجتايك بكوريا الجنوبية.

وزير الرياضة: أبارك لبطلنا البارالمبي الربّاع عدنان نور سعيد تحقيقه 4 ميداليات ذهبية

رياضة
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