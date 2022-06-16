الإسباني أندرو بلازا يُعلن قائمة أخضر الصالات المشاركة في بطولة كأس العرب

أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات، الإسباني أندرو بلازا، قائمة اللاعبين الذي وقع عليهم الاختيار للمشاركة في بطولة كأس العرب لكرة الصالات السادسة للمنتخبات، والمقرر إقامتها في مدينة الدمام، في الفترة من 20 إلى 28 يونيو الجاري.
وضمت القائمة 16 لاعبًا وهم: أسعد السعد، عبدالله الشمري، حمود الدهان، عبدالرحمن الملا، معاذ العسيري، فرحان الأسمري، صالح القرني، عبدالإله العتيبي، ناصر الحارثي، أسامة باعبدالله، عبدالعزيز العلوني، محمد الخماس، عبدالله مغربي، منصور الزهراني، محسن فقيهي، فهد الرديني.
يُذكر بأن مراسم قرعة بطولة كأس العرب لكرة الصالات السادسة للمنتخبات أوقعت الأخضر في المجموعة C بجانب منتخبي ليبيا وفلسطين.
وقال مدير المنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات، عبدالرحمن الرماح:”أُرحب بجميع المنتخبات المشاركة في المملكة العربية السعودية وأتمنى لهم التوفيق وطيب الإقامة في بلدهم الثاني”. وفق “أخبار 24”.
وعلق على مجموعة المنتخب في البطولة، قائلاً:”جميع المنتخبات المشاركة في البطولة منتخبات قوية ومتطورة في لعبة كرة قدم الصالات، ولذا من المؤكد ستشهد البطولة منافسة كبيرة من جميع المنتخبات لتحقيق لقب البطولة، وإن شاء الله ربي يكرمنا ونسعد جماهيرنا الغالية، ونستغل عنصري الأرض والجمهور”.