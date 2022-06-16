إلغاء شرط فحص كورونا للمواطنين المسافرين إلى جورجيا ونيوزيلندا وجزر القمر اعتبارا من هذا الموعد

أعلنت سفارة المملكة لدى نيوزيلندا أن السلطات النيوزيلندية أكدت عدم إلزامية فحص كورونا للمسافرين القادمين إليها.
وأوضحت السفارة، اليوم ( الخميس)، أن هذا القرار سارٍ اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 يونيو الحالي.
وأشارت إلى أن الإجراءات البديلة التي حددتها السلطات النيوزيلندية تتمثل في إجراء فحص ذاتي سريع في اليوم الأول ومرة أخرى في اليوم الخامس أو السادس.
وكانت السلطات النيوزيلندية قد قررت في وقت سابق، إلغاء شرط فحص كورونا للمسافرين القادمين إليها اعتباراً من أغسطس المقبل، إلا أنها عدلت موعد تطبيق هذا القرار ليصبح سارياً اعتباراً من الثلاثاء المقبل.
من جهة أخرى، أعلنت سفارة المملكة لدى جورجيا أنه اعتبارا من اليوم (الخميس)، سيُعفى أي شخص يدخل جورجيا من الخارج من الالتزام بتقديم شهادة التطعيم ونتيجة اختبار فحص الكشف عن فيروس كورونا “pcr”.
وأضافت أن ذلك جاء بناءً على مرسوم صادر عن حكومة جورجيا بعد تعديل القرار رقم 322 الذي أصدرته الحكومة في 23 مايو 2020 بشأن الموافقة على قواعد العزل والحجر الصحي. وفق “أخبار 24”.
كما أكدت سفارة المملكة في جمهورية جزر القمر المتحدة أن وزارة الصحة القمرية أعلنت أن اختبار فحص فيروس كورونا “PCR”، لم يعد إلزاميًا عند القدوم أو المغادرة من جمهورية القمر المتحدة شريطة تقديم ما يثبت حصول المسافر على اللقاح ضد فيروس كورونا.