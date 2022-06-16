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جديد المحليات > سفارة المملكة بلندن: الإعفاء من إجراءات تأشيرة الزيارة لا يشمل هذه الفئات من المواطنين.. وهذا الحل البديل
16/06/2022   2:00 م

سفارة المملكة بلندن: الإعفاء من إجراءات تأشيرة الزيارة لا يشمل هذه الفئات من المواطنين.. وهذا الحل البديل

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نبهت سفارة المملكة لدى المملكة المتحدة المواطنين بأنالإعفاء الإلكتروني من إجراءات تأشيرة الزيارة لبريطانيا لن يمكن 3 حالات من الدخول للأراضي البريطانية حتى ولو تم الموافقة عليه.

وأوضحت أن الموافقة على الإعفاء الإلكتروني لا يضمن دخول المملكة المتحدة لمن تم رفض منحهم التأشيرة في وقت سابق، أو من كانت لهم سوابق جنائية أدت إلى مغادرتهم أراضي المملكة المتحدة بطلب من السلطات فيها.

وأضافت أن هذا الأمر ينطبق أيضا على من تجاوزت مدة بقائهم الفترة المسموح لهم فيها خلال زيارتهم السابقة لبريطانيا.  وفق “أخبار 24”.

ودعت السفارة من ينطبق عليهم ذلك بتقديم طلب الحصول على التأشيرة البريطانية العادية لتفادي أي معوقات عند وصولهم، والتواصل مع هاتف شؤون السعوديين في حالات الطوارئ على الرقم التالي: 00447799519495.

سفارة المملكة بلندن: الإعفاء من إجراءات تأشيرة الزيارة لا يشمل هذه الفئات من المواطنين.. وهذا الحل البديل

جديد المحليات
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