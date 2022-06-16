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جديد المحليات > مستجدات “كورونا”.. ارتفاع حالات التعافي وانخفاض الوفيات وتراجع الإصابات الجديدة إلى ما دون الألف
16/06/2022   2:02 م

مستجدات “كورونا”.. ارتفاع حالات التعافي وانخفاض الوفيات وتراجع الإصابات الجديدة إلى ما دون الألف

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أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الخميس)، انخفاضًا ملحوظاً في الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، مع تسجيل ارتفاع في حالات التعافي.

وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 963 إصابة جديدة اليوم، بانخفاض قدره 70 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 782131 إصابة بالفيروس.

ولفتت إلى تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس، حيث ارتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس بالمملكة إلى 9180 حالة، في حين ارتفع منحنى الحالات الحرجة؛ بدخول 12 حالة غرفة العناية المركزة ليبلغ إجمالي عدد الحالات الآن 114 حالة.

وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 980 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 763195حالة.  وفق “أخبار 24”.

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مستجدات “كورونا”.. ارتفاع حالات التعافي وانخفاض الوفيات وتراجع الإصابات الجديدة إلى ما دون الألف

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