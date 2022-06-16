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جديد المحليات > أمير قطر يتسلم رسالة من خادم الحرمين الشريفين
16/06/2022   4:34 م

أمير قطر يتسلم رسالة من خادم الحرمين الشريفين

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تلقى أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رسالة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها.

وقام بتسليم الرسالة سفير المملكة لدى قطر، الأمير منصور بن خالد بن فرحان، خلال استقبال سمو الأمير له في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم (الخميس).

ونقل السفير تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتمنياتهما للشيخ “تميم” بدوام الصحة والسعادة وللشعب القطري دوام التقدم والرخاء.

من جانبه حمَّل أميرُ قطر الأميرَ منصور بن خالد تحياته لأخيه الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، متمنيا لهما موفور الصحة والعافية ولشعب المملكة مزيداً من الرفعة والنماء.

يذكر أن المقابلة التي جمعت بين الأمير القطري والأمير منصور بن خالد بن فرحان شملت أيضا استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وآفاق تعزيزها وتطويرها.  وفق “أخبار 24”.

أمير قطر يتسلم رسالة من خادم الحرمين الشريفين

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