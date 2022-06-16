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جديد المحليات > وزير الخارجية : هناك توافق تام بين المملكة والمغرب.. ولدينا فرص اقتصادية كبيرة يمكن البناء عليها معها
16/06/2022   4:36 م

وزير الخارجية : هناك توافق تام بين المملكة والمغرب.. ولدينا فرص اقتصادية كبيرة يمكن البناء عليها معها

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شهدت الرباط عاصمة المغرب اليوم (الخميس)، مؤتمرًا صحفيًا مشتركا لوزيري الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان ونظيره المغربي ناصر بوريطة.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان أن هناك توافقا تاما وتنسيقا دائما ومستمرا مع المغرب، مضيفا أن المملكة تسعى لتعزيز التعاون بين البلدين، وأن لديها فرصا اقتصادية كبيرة يمكن البناء عليها مع المغرب.

من جهته، قال وزير الخارجية المغربي إن بلاده لديها مع المملكة تطابق في وجهات النظر السياسية، كما ستحضر اتفاقيات تفاهم كالاقتصاد الأخضر والرقمنة.

وتابع أن بلاده لديها تنسيق وتشاور دائمان مع المملكة في القضايا الإقليمية والدولية، فضلا عن تطابق في وجهات النظر السياسية بين البلدين، مضيفا أن بلاده تقف مع السعودية في كل إجراءاتها لحماية أمنها واستقرارها.

وكشف عن دعم المغرب لملف السعودية في استضافة إكسبو 2030، واصفا اللقاء الذي يجمعه بالأمير فيصل بن فرحان بأنه فرصة لمواصلة التشاور السياسي مع المملكة. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن ذلك جاء على هامش  مشاركة الأمير فيصل بن فرحان في أعمال الدورة الـ 13 لاجتماع اللجنة المشتركة المغربية السعودية.

وزير الخارجية : هناك توافق تام بين المملكة والمغرب.. ولدينا فرص اقتصادية كبيرة يمكن البناء عليها معها

جديد المحليات
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