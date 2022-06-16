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جديد المحليات > وظائف مؤقتة للعمل بالمسجد الحرام خلال موسم الحج.. تعرف على الشروط وموعد التقديم
16/06/2022   4:37 م

وظائف مؤقتة للعمل بالمسجد الحرام خلال موسم الحج.. تعرف على الشروط وموعد التقديم

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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي توفُّر وظائف مؤقتة للمواطنين والمواطنات فقط، للعمل بالمسجد الحرام، لموسم الحج لعام 1443هـ.

وأوضحت أن التقديم يبدأ يوم غد (الجمعة) وينتهي بعد غد (السبت)، مشترطة على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وعلى استعداد للعمل في أي وقت، وألا يكون على رأس عمل آخر، وتكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته

كما تضمنت الشروط أن يحضر المتقدم أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة، واجتياز المقابلة الشخصية، مضيفة أن التقديم يكون إلكترونياً عبر بوابة التوظيف الخاصة بالرئاسة، لافتة إلى أنه سيتم إرسال رسالة نصية لمن تم قبوله مبدئياً. وفق “أخبار 24”.

وظائف مؤقتة للعمل بالمسجد الحرام خلال موسم الحج.. تعرف على الشروط وموعد التقديم

جديد المحليات
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