“أرامكو” توقع مذكرة مع صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين لتقديم برامج نوعية

وقعت شركة “أرامكو” وصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، مذكرة تعاون لإطلاق مبادرة “أرامكو”، لتقديم برامج نوعية لمستفيدي الصندوق.
وتركز برامج المبادرة على: العلوم، واللغة، والقيادة، وتطوير الأعمال، وتنمية المرأة، والثقافة والفنون، وبناء الشخصية، والفعاليات الوطنية.
وأوضح النائب الأعلى للرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة في أرامكو نبيل الجامع، أن “أرامكو” تعمل على تحديد دائرة المستفيدين من برامج المواطنة والمسؤولية الاجتماعية وفق دراسات وبحوث يقوم بها قسم المواطنة في الشركة، قبل إطلاق المبادرات ذات العلاقة وذلك لتعزيز الأثر الإيجابي لها.
من جهته، أكد المستشار التنفيذي مدير الإدارة العامة لخدمات المستفيدين في الصندوق، عبدالوهاب الزهراني، أهمية توقيع هذه المذكرة، لإيجاد علاقات وشراكات فاعلة تحقق لمستفيدي الصندوق الحياة الكريمة. وفق “أخبار 24”.