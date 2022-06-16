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جديد المحليات > وزير الطاقة : العلاقات بين السعودية وروسيا دافئة مثل طقس الرياض
16/06/2022   4:40 م

وزير الطاقة : العلاقات بين السعودية وروسيا دافئة مثل طقس الرياض

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قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم (الخميس)، إن العلاقات بين السعودية وروسيا دافئة مثل طقس الرياض.

وجاءت تصريحات وزير الطاقة بالتزامن مع محادثات أجراها مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي في روسيا اليوم (الخميس).

من جهته، قال “نوفاك”، وفقا لـ”رويترز”، إن اجتماعه مع الأمير عبد العزيز بن سلمان كان مهما، موضحا أنهما بحثا التوقعات بشأن أسعار النفط وتوازن السوق.

وأشار إلى أنه أطلع وزير الطاقة على تطورات وضع إنتاج النفط الروسي، مؤكدا أنه من الضروري مواصلة العمل المشترك في أوبك+ لتجنب انهيار سوق النفط.  وفق “أخبار 24”.

وزير الطاقة : العلاقات بين السعودية وروسيا دافئة مثل طقس الرياض

جديد المحليات
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