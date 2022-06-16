وقعت هيئة تطوير بوابة الدرعية، وشركة ساليني العربية السعودية المحدودة، عقد إنشاء شبكة مواقف ضخمة لآلاف المركبات كمحور مركزي لمشروعها ميدان الدرعية في المقر الرئيسي للهيئة.
وأوضحت أن المشروع الذي تصل مساحته الإجمالية إلى مليون متر مربع يشتمل على شبكة من الشوارع والأنفاق الواقعة تحت ميدان الدرعية مباشرة مع مداخل ومخارج متعددة، وتصل سعتها إلى أكثر من 10 آلاف مركبة.
وحضر الحفل عدد من ممثلي هيئة تطوير بوابة الدرعية، وسفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة روبيرتو كانتوني، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة في شركة ساليني السعودية؛ ومنهم هيسوس غونزاليس، وبيترو باقناتي، وسعيد سعيد وماركو تنتوريو، واستشاري إدارة المشروع من شركة JLL، ومصمم من شركة إيكوم AECOM.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو، أن توقيع عقد تدشين مواقف السيارات يمثل خطوة مهمة في مسار الإنجاز، حيث يتم العمل مع أفضل المصممين والمطورين في العالم، معرباً عن ثقته التامة في قدرة فريق العمل سواء من موظفي الهيئة، وكذلك الشركاء على إتمام تنفيذ المشروع بنجاح.
وأضاف أن المواقف تتميز بتقنيات متقدمة لخدمة الوسط التجاري والثقافي والتراثي للساحة التي تشكل جزءاً أساسياً من المشروع العملاق لتطوير الدرعية، مشيراً إلى أن المشروع يمنح الأولوية لاستمرارية حركة المرور، والتكامل مع شبكة الطرق القائمة لمدينة الرياض. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، أعرب سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة روبيرتو كانتوني عن اعتزازه بالتعاون السعودي الإيطالي لاستكمال خطط تطوير جوهرة المملكة، مستكملاً حديثه بأن هذا التعاون المشترك يمثل نقطةً فارقةً في خارطة التعاون بين البلدين.