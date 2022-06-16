بالفيديو : وصول أول أفواج الحجاج بحراً من السودان إلى ميناء جدة الإسلامي

استقبل ميناء جدة الإسلامي أفواجاً من الحجاج القادمين إلى المملكة لموسم حج هذا العام.
وبلغ عدد القادمين أكثر من ألف حاج، ويعد هذا الفوج أولى رحلات الحجاج لهذا العام التي قدمت للمملكة بحراً عبر ميناء جدة الإسلامي.
يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي يستقبل هذا العام الحجاج في 5 صالات مجهزة بالكامل، على مساحة 17 ألف متر مربع.
ميناءٌ عريق.. وتنظيمٌ وثيق..
يأخذ حجاج بيت الله العتيق..
نحو حج آمنٍ ليتموا فرضهم #بسلام_آمنين.#حج1443هـ pic.twitter.com/1ZmwX3RdsR
— مـوانـئ | MAWANI (@MawaniKSA) June 16, 2022
وفق “أخبار 24”.