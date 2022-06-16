نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بالفيديو : وصول أول أفواج الحجاج بحراً من السودان إلى ميناء جدة الإسلامي
16/06/2022   9:46 م

بالفيديو : وصول أول أفواج الحجاج بحراً من السودان إلى ميناء جدة الإسلامي

+ = -
859

استقبل ميناء جدة الإسلامي أفواجاً من الحجاج القادمين إلى المملكة لموسم حج هذا العام.

وبلغ عدد القادمين أكثر من ألف حاج، ويعد هذا الفوج أولى رحلات الحجاج لهذا العام التي قدمت للمملكة بحراً عبر ميناء جدة الإسلامي.

يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي يستقبل هذا العام الحجاج في 5 صالات مجهزة بالكامل، على مساحة 17 ألف متر مربع.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو : وصول أول أفواج الحجاج بحراً من السودان إلى ميناء جدة الإسلامي

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885215042.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.