نائب وزير الحج والعمرة: القرعة سارت بدقة.. واستبعاد البعض جاء لعدم استيفاء الشروط

أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، جاهزية الوزارة بالتكامل مع جميع الأجهزة الحكومية لإنهاء إجراءات الحجاج بسهولة ويسر، بدءاً من إصدار التأشيرات، والتأكد من الخصائص الحيوية، والحالة الصحية، وترتيب عمليات النقل والإعاشة والتسكين حتى مغادرتهم بعد تأدية المناسك.
وحذر مشاط من التعامل مع الجهات الوهمية التي تدعي تقديم خدمات وخيارات الحج ضمن حملات مخالفة؛ مؤكداً أن البوابة الإلكترونية لحجاج الداخل- التي خصصتها الوزارة لاستقبال طلبات المواطنين والمقيمين لهذا العام- هو المنفذ الوحيد لحجز خدمات شركات ومؤسسات حجاج الداخل المصرّح بها.
وأضاف أن لجان المراقبة والمتابعة بالوزارة تتابع جميع المخالفات والحملات غير المصرّحة، والإعلانات الوهمية عن إصدار تصاريح الحج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مبيناً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بالتعاون مع الجهات الأمنية في حق المخالفين.
وحول ما يتعلق بتسجيل طلب المواطنين والمقيمين ضمن القرعة الإلكترونية لحج هذا العام؛ أفاد أن آلية ذلك سارت بكل دقة، مبيناً أن النظام الإلكتروني في القرعة الإلكترونية يحدد في عملية الاختيار عدة شروط، أبرزها ألا يزيد عُمر المتقدم عن 65 عاماً ميلادياً، واكتمال التحصين بحسب الحالة في تطبيق “توكلنا”.
ولفت إلى أن أعداد الطلبات المستبعدة شكلت نسبة ضئيلة جداً من إجمالي الطلبات، وتركزت أسباب الاستبعاد في عدم استيفاء المسجلين للشروط، أو عدم تطابق المعلومات مع حالة مُقدم الطلب، وعدم استيفاء أحد الأفراد ضمن الطلب الواحد لأحد الشروط. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أنه خلال مدة التسجيل التي امتدّت لعشرة أيام، تمت إتاحة تعديل الطلبات وإضافة الخدمات، وتم التحقق من كافة الطلبات المسجلة على دفعة واحدة، بعد انتهاء المهلة واستيفاء الشروط، دون وجود أسبقية في التسجيل.