المملكة ضيف شرف المهرجان العالمي للشعر بتونس

أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة، اليوم (الخميس)، اختيار المملكة ضيف الشرف في المهرجان العالمي للشعر بتونس، والذي يقام من 16إلى 19 يونيو الحالي في العاصمة التونسية.
وجاء ذلك بعد الدعوة التي تلقتها الهيئة من جمعية سيدي بوسعيد للمألوف والتراث الموسيقي، حيث تشارك بالتنسيق مع الملحقية الثقافية في المهرجان بوفد يضم عدداً من الشعراء السعوديين.
وضم الوفد السعودي عدداً من الشعراء والنقاد، وهم: “سعيد السريحي، وعبدالله السفر، وإبراهيم الحسين، وأحمد الملا، ومحمد الحرز، وبديعة كشغري، وغسّان الخنيزي، وزياد السالم، وعبدالله ثابت، وصالح زمانان، وروان طلال”. وفق “أخبار 24”.