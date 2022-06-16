عكس حفل تخرج طلاب وطالبات الدفعة 16 من جامعة تبوك أمس (الأربعاء)، اعتزاز الخريجين والخريجات بموروثهم التقليدي (الدحة)، والتي قاموا بأدائها ضمن حفل تخرجهم تعبيراً عن فرحتهم.
وعبرت الخريجة لينا العنزي (حاصلة على مرتبة الشرف الأولى بإدارة الأعمال) لـ”أخبار 24″، أن فرحة تخرجها اكتملت بمشاركة أهلها الذين قطعوا مسافة 12 ساعة من حفر الباطن إلى تبوك، مشيرة إلى أن أكبر من فرحتها بالتخرج فرحة ابنتها فيها، وتشجيعها لها من خلف المدرجات حيث تهتف باسمها مؤكدة أن هذه اللحظات لن تنساها.
وفي السياق نفسه، أكدت رغد غالب (الحاصلة على مرتبة الشرف الأولى من كلية الشريعة والأنظمة)، أنه ما زاد سعادتها إلا سعادة زميلاتها وزملائها الخريجين الذين عبروا عن فرحهم برقصة الدحة الشعبية افتخاراً بموروث منطقة تبوك، وافتخاراً بما قدموه من إنجازات خلال سنواتهم الدراسية.
كما أوضحت خديجة العطوي (خريجة أنظمة من جامعة تبوك)، أن الفرحة بعد الإنجاز، وشعور الوصول بعد العثرات، اختتم بالفرحة التي شوهدت في أعين الآباء والأمهات، مضيفة بأن الدحة التي تخللت الحفل كانت واجهة جميلة للتعبير عن فرحة أبناء وبنات الشمال عن فرحتهم.
الجدير بالذكر، أن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان رعى حفل تخريج الدفعة 16 من طلاب وطالبات جامعة تبوك البالغ عددهم 6105، من حملة درجة البكالوريوس، وحملة درجة الماجستير، وخريجي الدبلومات، والانتساب للعام الجامعي 1443هـ؛ وذلك في مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك.