أعلاها كان المقابل المالي للعمالة الزائدة عن السعودة.. 34.7 مليار عائدات “الموارد البشرية” في 2021

حققت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إيرادات مالية بلغت 34.7 مليار ريال في عام 2021م
ووفق تقرير الوزارة بلغت إيرادات المقابل المالي للعمالة الزائدة عن السعودة نحو 20 مليار ريال (600 ريال شهريا عن كل عامل)، فيما جاءت عائدات المقابل المالي للعمالة الوافدة 6.860 مليار ريال (700 ريال شهريا عن كل عامل).
وحققت عائدات المقابل المالي للعمالة الزائدة عن السعودة “صندوق تنمية الموارد البشرية” 6.641 مليار ريال (200 ريال شهريا)، مقابل 554.6 مليون ريال لرخص العمل (100 ريال سنويا)، و41.8 مليون ريال لتأشيرة الدخول للعمل المؤقت (1000 ريال سنويا).
وجاءت عائدات مخالفات نظام العمل للقطاع الخاص نحو 581 مليون ريال، إلى جانب نحو 38.2 مليون ريال عائد التوطين الموازي “نطاقات”. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت الوزارة أن إيرادات المقابل المالي للعمالة الزائدة عن السعودة، والمقابل المالي للعمالة الوافدة، ورسوم رخصة العمل، وتأشيرة الدخول المؤقت، تحول إلى حساب جارٍ في وزارة المالية لدى مؤسسة النقد، حيث بلغت 27.5 مليار ريال.
وأضافت أن عائدات المقابل المالي للعمالة الزائدة عن السعودة (صندوق تنمية الموارد البشرية)، ومخالفات نظام العمل، والتوطين الموازي (نطاقات) تحول إلى حساب صندوق تنمية الموارد البشرية، حيث بلغت 7.2 مليار ريال.