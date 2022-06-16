وزير الثقافة يلتقي سفير المكسيك لدى المملكة ويبحث معه آفاق التعاون الثقافي بين البلدين

التقى وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، اليوم (الخميس)، سفير الولايات المتحدة المكسيكية لدى المملكة أنيبال قوميز توليدو.
وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الثقافي بين المملكة والمكسيك، وسبل تعزيزه في عدة مجالات ثقافية مثل: صناعة الأفلام، المسرح، والفنون الأدائية، الفنون البصرية، وفنون الطهي، والمكتبات.
ونوه وزير الثقافة باستضافة المكسيك للمؤتمر العالمي للسياسات الثقافية “موندياكولت” لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”.
من جهته أكد السفير المكسيكي عمق العلاقات السعودية المكسيكية، مشيداً بجهود المملكة دولياً في تعزيز الثقافة، بوصفها ضرورة عالمية لنشر الحوار ومد جسور التواصل بين الشعوب.
وحضر اللقاء المشرف العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بوزارة الثقافة، الأستاذ راكان الطوق، ووكيل الوزارة للعلاقات الثقافية الدولية المهندس فهد الكنعان. وفق “أخبار 24”.