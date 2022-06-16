تفقد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر قطار المشاعر المقدسة، واطلع على جاهزية الخدمات المقدمة خلال موسم حج هذا العام 1443هـ.
واشتملت زيارة الوزير على جولة ميدانية في مركز التحكم والتشغيل للقطار، وورشة الصيانة الثقيلة؛ ومن ثم توجه بالقطار إلى محطات الركاب، كما استمع إلى شرح حول آلية عمل القطار الذي تنطلق خدماته ابتداءً من 7 ذي الحجة حتى نهاية أيام التشريق.
وأشار الجاسر إلى الخدمات الكبيرة التي يوفرها قطار المشاعر في تسهيل حركة تدفق الحجاج وتفويجهم بكل يسر وسهولة؛ وفق أعلى معايير الجودة والتنقل الآمن، موجهاً العاملين بتكثيف الأداء ومضاعفة الجهود.
يُذكر أنه تم إخضاع عمليات التشغيل لخدمات القطار لآلية التجريب والاختبار لأكثر من 24 فرضية تشغيلية؛ وفق المعايير الفنية الرفيعة لضمان تحقق خدمات أفضل لحجاج بيت الله الحرام. وفق “أخبار 24”.