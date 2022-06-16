المملكة تتقدم في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالسوق المالية

تقدمت المملكة في المؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالسوق المالية، حيث ارتفع ترتيبها في 9 مؤشرات ضمن 12 مؤشراً تتعلق بالأسواق المالية.
واحتلت المركز الأول في مؤشر رسملة سوق الأسهم، ومؤشر حقوق المساهمين، فيما حلت ثانية في مؤشري الأسواق المالية ورأس المال الجريء؛ وذلك وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري للعام 2022م.
كما حصلت على المرتبة الثالثة في مؤشري الطرح العام الأولي، ومجالس الإدارة ضمن مجموعة الـ20؛ لتكون بذلك قد حلت في إحدى المراتب الثلاث الأُوَل في 6 مؤشرات من أصل 12 مؤشراً ذا علاقة بالسوق المالية على مستوى مجموعة العشرين.
ويمثل هذا التقدم انعكاساً لعدد من الجهود والإجراءات التي اتخذت في السوق المالية خلال الفترة الماضية لتطوير قطاع السوق المالية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية فيها. وفق “أخبار 24”.