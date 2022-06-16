تفقد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ، ميقات السيل الكبير (قرن المنازل)، وميقات (وادي محرم)، ومسجد “الخيف” بمشعر “منى”؛ للوقوف على الخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام القادمين لأداء مناسك الحج.
واطلع على الخدمات التطويرية التي شهدتها المساجد، من تحسين المشهد الحضري، وتهيئة مسارات المرور والمواقف الخاصة بالمركبات وحافلات النقل العام للحجاج؛ لتعزيز الانسيابية المرورية في المنطقة المحيطة بالمسجدين، إضافة إلى تفقد أنظمة التكييف، والإنارة، ومسارات دخول وخروج الحجاج.
كما دشن “آل الشيخ” حُزمة من المشاريع النوعية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، بقيمة إجمالية بلغت 90 مليون ريال، شملت: إطلاق مشاريع صيانة، وتشغيلاً لكافة مساجد منطقة المشاعر المقدسة، ومساجد الحلّ، ومشروعي تكييف مسجدي المشعر الحرام، وأم المؤمنين عائشة بالتنعيم، وفرش ميقاتي الجحفة ويلملم.
والتقى بالأئمة والدعاة المكلفين بأعمال التوعية الإسلامية بمساجد المواقيت خلال موسم الحج، وحثهم على مضاعفة الجهود في توعية المعتمرين، وتعليمهم أحكام المناسك والإجابة عن استفساراتهم، كما التقى بمشرفي الصيانة والتشغيل والكوادر النسائية من أجل راحة ضيوف الرحمن، مستمعاً لجميع متطلباتهم العملية. وفق “أخبار 24”.